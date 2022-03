Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este și Ziua comemorarii Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989, a celor ce au luptat, cel mai adesea pana la moarte, indurand suferințe inimaginabile in inchisorile comuniste de exterminare,…

- Formatia din Gruia e fara rival pe plan intern! A cucerit ultimele patru editii ale Ligii I si acum a pus sampania la rece, in asteptarea unui nou titlu. Din anii '90, de cand Steaua a castigat campionatul de sase ori la rand, nu s-a mai intamplat ca o formatie sa aiba o asemenea serie in intrecerea…

- Biserica Ortodoxa sarbatorește pe cei 40 de Mucenici in data de 9 martie, un omagiu adus soldaților romani uciși in Sevastia in vremea imparatului Licinius. Iata ce e bine sa faci in aceasta zi.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spera ca gazul rusesc sa fie inlocuit in proportia cea mai mare de gazul romanesc, precizand ca este convins ca in urmatoarele saptamani legea offshore va trece prin Parlament. Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni, cum va fi afectata Romania din…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, susține ca Legea off-shore, care va permite extracția gazelor din Marea Neagra, va fi o prioritate legislativa și va trece in ”cateva saptamani” prin Parlament. Ciolacu a spus ca dependența Romaniei de gazul rusesc este de 10%, iar daca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a semnat un ordin care face posibila inscrierea copiilor si tinerilor refugiati din Ucraina in sistemul de invatamant romanesc. Potrivit ministrului, ordinul a fost transmis spre publicare la Monitorul Oficial. „Am semnat, in aceasta seara, un ordin…

- Tanarul sportiv a postat pe retelele de socializare o fotografie in care apare cu arcada sparta. Totodata, victima a transmis și un un mesaj in care specifica ca a primit o corecție chiar din partea tehnicianului sau.Intra pe realitateasportiva.net și afla toate detaliile despre acest scandal.