- 9 martie 2024: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine sa faci in aceasta zi 9 martie 2024: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine sa faci in aceasta zi Ca sa-ți mearga bine tot anul, sa fii sanatos și sa ai spor la bani, afla și respecta aceste tradiții…

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, in mod semnificativ, si Ziua comemorarii Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944 1989. Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, in mod…

- Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din Romania: „Republicanii romani și Alianța AUR aduc in țara valorile promovate de Donald Trump și Partidul Republican din Statele Unite” Proaspat intors din Statele Unite ale Americii, unde a condus delegația republicanilor romani la CPAC, Conferința…

- Manastirea Ratești din județul Buzau și-a sarbatorit sambata, 10 februarie, cel de-al doilea ocrotitor, pe Sfantul Sfințit Mucenic Haralambie. Cu aceasta ocazie, Sfanta Liturghie a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in biserica din cimitirul vechi…

- Rares Bogdan a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti, daca lista PNL la alegerile europarlamentare va fi reimprospatata. “Noi avem astazi zece mandate de europarlamentari. In momentul acesta incercam sa maximizam, sa avem un scor cat mai bun si sa scoatem totusi din…

- Programul Inaltpreasfintitului Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in data de 1 ianuarie 2024 a fost facut public de catre reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului. Va prezentam in continuare continutul integral al programului:Luni, 1 ianuarie 2024, in Biserica Ortodoxa este praznicul Taierii…

- Luni, 25 decembrie, Biserica Ortodoxa va praznui Nasterea Domnului. De la ora 8.15, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. La sfarsitul Sfintei Liturghii, membri ai Coralei "Armonia" vor interpreta…