Alocația copiilor: reguli noi de plată adoptate de Senat Alocația pentru copii, un sprijin esențial pentru familiile din Romania, a suferit modificari semnificative odata cu adoptarea unui proiect legislativ in Senat. Aceste schimbari vizeaza nu doar cuantumul alocației, ci și modalitatea de plata, care va fi ajustata in funcție de data nașterii copilului. Senatorii au adoptat tacit acest proiect de lege, care redefinește modalitatea de acordare a alocației pentru copii. (tacit – proiectul de lege a fost adoptat fara a fi supus unei dezbateri sau votului explicit al senatorilor. In mod obișnuit, aceasta se intampla atunci cand nu exista obiecții sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In forma in vigoare a legii „dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare.