- Mai mult de 8 din 10 mame și gravide cu varsta sub 18 ani nu mai merg la școala, iar 4 din 10 gravide și mame minore nu acceseaza alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit unei analize realizata de Organizația Salvați Copiii.In anul 2021, potrivit datelor…

- 45% din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania. O treime dintre mamele minore din țara noastra s-au nascut tot din mame minore.

- Deputatele USR Monica-Elena Berescu si Oana Toiu au depus un proiect de lege pentru protejarea mamelor minore. Mamele adolescente sunt unul dintre grupurile vulnerabile care nu beneficiaza de protectii legislative adecvate, masuri de reintegrare sociala in cazul abandonului scolar, sprijin in continuarea…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a afirmat ca problema mamelor minore din Romania este una reala. ”Intindem o mana de ajutor și punem bazele unui proiect-pilot prin care ne asiguram ca fetele aflate in grija statului, pentru inceput, vor primi informaț