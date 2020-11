Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 403.123, potrivit datelor transmise vineri, 20 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt de 9.272 infectari noi. In actualizare Vezi și ALBA: LISTA LOCALITAȚILOR din care provin cele 179 de noi cazuri de COVID-19 inregistrate…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 373.474 , potrivit datelor transmise marți, 17 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt de 8.262 infectari noi. In actualizare Vezi și ALBA: 166 cazuri noi COVID in ultimele 24 de ore. Date oficiale din 17 noiembrie Comparativ,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 334.236, potrivit datelor transmise joi, 12 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 10.142 infectari noi. Vezi și ALBA: LISTA localitaților din care provin cele 173 de cazuri noi de COVID inregistrate in ultimele 24 de ore In…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 287.062, potrivit datelor transmise vineri, 6 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 10.260 infectari noi. In actualizare Vezi și ALBA: 189 cazuri noi de COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore. Situația oficiala din județ…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 250.704, potrivit datelor transmise luni, 2 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 4.041 infectari noi. Vezi și ALBA: 171 de cazuri noi de COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore. Situația oficiala din județ in data de 2…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 229.040, potrivit datelor transmise joi, 29 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 6.481 infectari noi. Vezi și ALBA: 199 cazuri COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore, din peste 1000 de teste efectuate In actualizare Comparativ,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 212.492, potrivit datelor transmise luni, 26 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 2.844 infectari noi. In actualizare Comparativ, pana duminica, la nivel național, erau raportate 209.648 cazuri (3.855 noi), 6.391 decese (73…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 186.254, potrivit datelor transmise marți, 20 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 3.400 infectari noi. Vezi și ALBA: 122 cazuri COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore. LISTA localitaților din care provin persoanele infectate…