- Lucrul de acasa in contextul pandemiei de coronavirus devine o varianta optima luata in calcul de tot mai multe companii la nivel global, anunța un studiu realizat de compania de consultanța PwC. Aceasta tendința s-ar putea pastra și in urmatorii 2-3 ani, inclusiv in Romania.

- Pacientii vor beneficia de servicii medicale la distanta, fapt ce va conduce la evitarea aglomerarilor din salile de asteptare ale unitatilor medicale, dar si la reducerea presiunii pe unitatile de primiri urgente, potrivit unui proiect legislativ adoptat, miercuri, de Senat.Proiectul, initiat…

- „Prin acest proiect de ordonanta de urgenta, in termeni populari, persoanele care au varsta de pensionare si au un stagiu incomplet de cotizare pot cumpara vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie stagiul minim de cotizare, fie stagiul complet de cotizare de 35 de ani", a anunțat, vineri,…

- PSD a reintrodus in lege prevederea potrivit careia pensiile ar urma sa creasca in acest an cu 40%, potrivit unui amendament adoptat de Comisiile reunite pentru Munca din Camera Deputaților și Senat. Amendamentul a fost depus de grupul PSD și adoptat de comisia condusa de Adrian Solomon (PSD). Amendamentul…

- LOCURI DE MUNCA… Serviciul public de transport local Transurb Vaslui face angajari in regim de urgenta, pentru a putea respecta masurile impuse de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Ramasa cu un angajat in minus dupa demiterea liderului de sindicat, Samir Ionita, societatea are nevoie acum de…

- Ce preferați, munca de acasa sau la birou? O intrebare cu multe fațete, o tema mult rulata in ultima vreme. Mai ales ca intoarcerea angajaților la birou a devenit discutabila, potrivit analiștilor. Intoarcerea angajaților dupa munca de acasa “instituita” de criza pandemica, pare mai mult un vis. Mai…

- Aproximativ 2.500 de persoane din Bistrița-Nasaud și-au gasit un loc de munca in primele 6 luni ale acestui an, anunța AJOFM Bistrița-Nasaud. Doar circa 140 dintre acestea au studii superioare. In primele 6 luni ale anului 2020, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca,…