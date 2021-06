Stiri pe aceeasi tema

- 153 de cazuri de coronavirus azi din aproape 10 mii de teste. Au fost anuntate si 36 de decese in plus, iar numarul pacientilor internati in stare grava a scazut la 425. Rata de infectare, la nivel national, continua sa scada. In Timiș s-au inregistrat 1 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore.…

- 381 de cazuri noi de coronavirus azi din aproape 32.000 de teste prelucrate, de ieri pana azi. Alte 63 de persoane au murit, iar la ATI sunt internati acum 545 de pacienti. Toate judetele raman in zona verde. In Timiș s-au inregistrat 10 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare…

- 707 cazuri de coronavirus, azi din peste 31 de mii de teste prelucrate. Au fost anuntate si 54 de decese in plus, iar la ATI sunt internati acum 718 pacienti. In Timiș s-au inregistrat 30 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge la…

- 620 de cazuri de coronavirus azi din peste 10 mii de teste. Alte 68 de persoane au murit, iar numarul pacientilor internati la terapie intensiva a scazut la 962. In Timiș s-au inregistrat 16 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge…

- 1.632 de cazuri de coronavirus azi din peste 38.000 de teste prelucrate, de ieri pana azi. Alte 94 de persoane au murit, iar la terapie intensiva sunt internati acum 1.100 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 55 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului…

- 1.083 de cazuri noi de coronavirus azi din aproape 14.000 de teste prelucrate. Au fost raportate si 88 de decese, iar la ATI sunt internati in stare grava 1.253 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 47 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor…

- 3.852 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. S-au prelucrat 37.500 de teste. 195 de persoane au decedat, iar la terapie intenisiva sunt interiati o mie 518 pacienti. In Timiș s-au inregistrat 166 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade…

- 3.743 cazuri de coronavirus, azi, dintr-un numar mic de teste – peste 13.000. Sunt mai putine decese decat ieri – 60 – dar numarul pacientilor internati in stare grava a crescut la 1339. In Timiș s-au inregistrat 155 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului…