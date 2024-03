7 persoane urmărite internațional au fost aduse în țară In perioada 7 – 8 martie 2024, au fost aduse in țara 7 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse sau de arestare preventiva. 5 barbați și 2 femei, se arata intr-un comunicat al Poliției Romane. A fost adusa o femeie, de 50 de ani, domiciliata in Neamț, urmarita internațional pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in forma continuata. Aceasta a fost adusa din Spania, fiind emis de catre Judecatoria Deva, pe numele ei, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 2 ani și 10 luni. Trafic de droguri A fost adus un barbat , de 34 de ani, domiciliat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

