- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi la Palatul Victoria, cu John Hopkins, presedinte si CEO al NuScale, companie americana ce va dezvolta in Romania tehnologia reactoarelor modulare mici pentru producerea energiei nucleare.

- ”Odata cu iesirea din pandemie, nepotrivirea dintre cerere si oferta a dus la preturi mai mari intr-o gama larga de domenii ale activitatii economice. Totusi, peste ceea ce ar fi fost, probabil, o tendinta moderat ascendenta a inflatiei, s-a suprapus torentul perturbator al efectelor majore ale confruntarii…

- Energia nucleara care va fi produsa de reactoarele modulare mici de la Doicești ar urma sa inlocuiasca, in cațiva ani, energia mai scumpa produsa prin arderea carbunelui si gazelor naturale.

- Batalia care se da pentru oprirea dezafectarii termocentralelor pe carbune ar putea pune in dificultate coaliția. Susținerea dubioasa a liberalilor pentru Virgil Popescu, ministrul Energiei, care acționeaza impotriva interesului național, a dus Romania in pragul unei catastrofe energetice. Social-democrații…

- Țarile membre UE iși vor putea modifica planurile naționale de redresare economica, pentru a face fața crizei energetice provocate de razboiul din Ucraina. Este obligatoriu ca acest capitol de energie sa fie regandit potrivit acestui nou program al UE, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- „Am spus atunci, era inainte de razboi, ca preturile la electricitate nu vor scadea in viitorul previzibil, pentru ca avem si efortul de a elimina energia poluanta face sa taxam foarte mult energia poluanta, cea din carbune si din gaz, si asta va tine pretul destul de sus. Inainte de razboi, credeam…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 % in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10%, ajungand la 10,2%. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu…