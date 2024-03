Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat Casian Nițulescu a primit vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in Romania, Excelența Sa Han Chunlin, la sediul Ministerului Energiei. Discuțiile s-au concentrat asupra strategiilor ambițioase de tranziție energetica a celor doua state,…

- B1.ro Din momentul in care va incepe producția din zacamantul offshore Neptun Deep, din 2027, Romania va devenit cel mai mare producator de gaze din UE, iar toata populația va plati o taxa de carbon pentru utilizarea gazelor. Facturi mai mari pentru romani Noua directiva a Comisiei Europene va impune…

- Forma finala a planului național privind energia și clima, pentru care Romania a fost dur criticata de catre Comisia Europeana, nu va fi gata pana pe 30 iunie 2024, așa cum solicita autoritațile europene, a recunoscut, joi, Elena Popescu, director in cadrul Ministerului Energiei. Oficialul din Ministerul…

- Plenul Senatului a adoptat, cu 87 de voturi "pentru", 13 "impotriva" si doua abtineri, un proiect initiat de Guvern ce are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor in domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra. Potrivit initiatorului, prin promovarea…

- Universul magic al filmelor de animație pentru copii iși deschide porțile pentru publicul cu deficiențe de auz din Romania. Ochi și urechi, noul proiect pus la cale de Animest, cu sprijinul Fundației Orange, le va oferi spectatorilor o experiența de vizionare adaptata nevoilor lor, accesibila atat in…

- Peste 150 milioane de țigarete de contrabanda capturate de autoritați anul trecut, in creștere cu 40% fața de cel anterior In anul 2023, pe fondul eforturilor extinse ale autoritaților de a stopa activitațile de trafic ilicit de la granițele țarii, peste 150 de milioane de țigarete de contrabanda au…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Capacitatea noua instalata in Romania anul trecut s-a ridicat la 624MW, de zece ori mai mult decat in 2022, se arata intr-un comunicat al Ministerului Energiei. In 2023, noile centralele electrice puse in funcțiune au inclus: 496 MW solar, 72M W eolian și 56 MW hidrocarburi,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Senatorul PNL Florin Cițu, fost premier, a cerut inființarea unei comisii parlamentare de ancheta, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și susține ca execuția bugetara pe 2023 și legea bugetului pe 2024 cuprind „elemente de ilegalitate”. „Pentru 2023,…