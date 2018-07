Stiri pe aceeasi tema

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Probabil cE unii dintre voi au visat sau e probabil ca pe viitor sE viseze multe persoane care rad in jurul lor, axa cE noi vE…

- Iata ce ar putea insemna fiecare dintre aceste numere care se repeta. Cifra 1 Aspecte pozitive: Cifra reprezinta noi inceputuri, originalitate, spirit de conducator. Este numarul campionilor si simbolul acumularilor. Ea reaminteste ca toate lucrurile incep de undeva si trebuie sa te reintorci la…

- Ei, ați vazut ca iar v-ați dus dupa fenta? Nu s-a zis bine ca un nebun arunca o piatra in balta și o suta de ințelepți se chinuie sa o scoata? E drept ca pe mulți dintre milioanele de romani care s-au repezit, de doua zile, sa scoata piatra aruncata in balta de un francez […]

- O fotografie oficiala de la summitul Grupului Celor Sapte (G7) tari industrializate - care a devenit virala pe Internet - in care Donald Trump pare sa-i infrunte pe ceilalti lideri ai lumii, rezuma noile fracturi occidentale, insa este interpretata in mod foarte diferit, relateaza news.ro, care citeaza…

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. MEcar o datE :i s-a intamplat sE visezi apE in diverse forme sau ipostaze, a"a cE in cazul in care nimeni nu a reu"it sE i:i dea…

- Boala Lyme este o afecțiune care se transmite prin mușcatura capușelor infestate cu bacteria Borrelia Burgdorferi, dar majoritatea celor care sunt mușcați de capușe nu contacteaza aceasta boala, susține medicul primar Corneliu Popescu, șeful Secției boli infecțioase și tropicale de la Spitalul Clinic…

- Cinci directori de investitii ai fondurilor mutuale din Romania, care administreaza active de 17,5 miliarde de lei si au circa 320.000 de clienti, considera ca pietele de capital vor fi lovite de o volatilitate ridicata in perioada urmatoare, dar de care investitorii nu ar trebui sa se teama, intrucat…

- Peste 180 de noi cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 12.368 de la debutul epidemiei, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).