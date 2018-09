60 de ani de la prima ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” Prima editie a Festivalului International ”George Enescu” s-a desfasurat intre 4 si 22 septembrie 1958, gazduita fiind de Ateneul Roman si Teatrul de Opera si Balet din Bucuresti. Inaugurarea s-a dorit a fi impresionanta, girata organizatoric de presedintele Academiei din acea vreme, Traian Savulescu, potrivit unui documentar realizat de Agerpres. Inaugurat la trei ani de la moartea lui George Enescu, ca semn al recunoasterii geniului marelui compozitor roman, Festivalul si concursul international ”George Enescu” a adus la Bucuresti unele dintre cele mai mari nume ale muzicii contemporane: dirijorii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

