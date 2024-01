6 intervenţii estetice care vor fi în vogă în 2024 6 interventii estetice care vor fi in voga in 2024 „La inceputul fiecarui an, observam o creștere a numarului programarilor pentru diferite intervenții estetice. Luna ianuarie este mult mai liniștita pentru toata lumea, astfel ca mulți pacienți apeleaza acum la intervenții estetice minim invazive sau chiar și chirurgicale, care necesita timp de recuperare”, declara medicul chirurg estetician Iancu Morad. Principala condiție in 2024: rezultate cat mai naturale „In 2024, dorințele pacienților se vor axa pe tratamente minim invazive inovatoare ce ofera rezultate rapide și armonioase, pastrand naturalețea.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

