Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de 5 martie 2024, utilizatorii platformelor Facebook și Instagram au fost surprinși de o intrerupere neașteptata a serviciului, care i-a deconectat brusc și a impiedicat reautentificarea. Incidentul a starnit confuzie și neliniște in randul utilizatorilor, mulți dintre aceștia intrebandu-se…

- Meta, compania care deține platformele Facebook și Instagram, a reacționat la scurt timp dupa ce numeroși utilizatori din intreaga lume ai serviciilor respective au raportat ca nu mai sa iși acceseze conturile.

- Intr-o zi care a surprins mulți utilizatori de internet, platformele sociale Facebook, Instagram și Messenger au suferit o cadere majora, generand frustrare și confuzie in randul utilizatorilor din intreaga lume. Utilizatorii au inceput sa raporteze dificultați in accesarea și folosirea acestor platforme…

- Profita de ofertele* de nerefuzat si schimba la timp bateria! Ingrijirea mașinii tale Skoda este acum mai accesibila ca niciodata. Materom Automotive iți ofera reduceri generoase pentru schimbul bateriei, astfel incat sa iți poți menține mașina in condiții optime. Detalii Oferta: 15 % Reducere la schimbul…

- Apple a anunțat recent ca va lansa noul sau dispozitiv de realitate virtuala și augmentata, Vision Pro, in luna februarie, dupa o așteptare de aproape un an dupa anunțul inițial de la WWDC de anul trecut. Acest dispozitiv marcheaza intrarea companiei intr-o noua categorie de produse, dar și lansarea…

- Michael Jordan. Victor Wembanyama. Și intre ei, LeBron James. Jordan a fost primul extraterestru in NBA. Dupa 20 de ani am asistat la descinderea tanarului Wemby. Al doilea Jedi, in același templu. Cel construit la mijlocul anilor `80 de David Stern, supermanagerul eteric și probabil avatarul genialului…