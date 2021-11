Generalul Tannya Varela a anuntat intr-o conferinta de presa ca "pana acum, infruntarile intre detinuti care au inceput vineri s-au soldat cu 58 de detinuti ucisi si douasprezece raniti".Interventia politiei pentru a incerca sa restabileasca ordinea in inchisoare "a salvat vieti", a declarat Pablo Arosemena, guvernator al provinciei Guayas, a carei capitala este Guayaquil.Pe 28 septembrie, 119 persoane au murit in inchisoarea Guayas 1, cel mai mare masacru din istoria carcerala a Ecuadorului si unul dintre cele mai grave din America latina.Unii detinuti au fost dezmembrati sau arsi in infruntari…