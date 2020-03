500 de scoli si gradinite private din Romania risca sa se inchida din cauza coronavirusului

Reprezentantii institutiilor private cer Guvernului sa se faca unele modificari legistative, printre care amanarea platii contributiilor CAS si CASS si finantarea institutiilor acreditate, cat si a celor autorizate.



Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol de a se inchide, fiind vorba despre 500 de scoli si gradinite in total.



"Asociatia Scolilor Private a solicitat in aceste zile atentie din partea institutiilor statului mentionand ca o mare parte din colegii nostri, din institutiile mici de invatamant, sunt in pericol sa-si inchida portile.



…