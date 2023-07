Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite ale Americii va acorda Republicii Moldova un grant in valoare de 220 de milioane de dolari pentru implementarea proiectelor de investiții in sectorul energetic. Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al 15-lea Amendament din Acordul de asistența privind obiectivul de…

- Netflix a adaugat 5,9 milioane de noi abonați in ultimele trei luni, de aproape trei ori mai mulți decat se așteptau analiștii, dupa ce a luat masuri drastice impotriva utilizatorilor care iși impartașeau parolele, potrivit The Guardian.Gigantul de streaming este prima dintre marile companii de tehnologie…

- In urma cu mai bine de 20 de ani, trupa L.A. era in mare voga in Romania, iar Liviu Varciu și colegii lui rupeu multe inimi. Scoteau hit dupa hit, iar celebrul „Ochii tai” se asculta și astazi, iar baieții s-au bucurat de mare succes, insa nu și de bani. Varciu spune ca au fost furați de peste 4 milioane…

- Cofondatorul companiei Microsoft, Bill Gates, va fi primit vineri la Beijing de presedintele chinez Xi Jinping. Este prima sa vizita in aceasta tara dupa mai mult de trei ani, a anuntat televiziunea de stat CCTV.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au cautat o noua casa timp de doi ani și s-au decis recent la o proprietate uriașa in Benedict Canyon, Los Angeles. Locuința este așezata pe un teren de peste 20.000 de metri patrați, iar proprietatea a fost pusa inițial la vinzare cu 135 de milioane de dolari, insa…

- China este in continuare un partener economic important pentru Romania, ocupand locul doi in topul țarilor din afara UE cu care țara noastra realizeaza schimburi comerciale. In 2022, volumul total al schimburilor comerciale romano-chineze s-a ridicat la 9 miliarde de dolari, in crestere cu 3,1% comparativ…

- Ceasul ultimului imparat al Chinei a fost vandut la o licitație din Hong Kong cu suma record de 6,2 milioane de dolari, informeaza Mediafax.Un ceas care a aparținut ultimului imparat al dinastiei Qing din China a fost vandut marți la o licitație din Hong Kong pentru suma record de 6,2 milioane de…

- Grupul auto Hyundai - Kia a ajuns la o ințelegere cu justiția americana și va plati 200 milioane dolari pentru a pune capat unui proces colectiv pornit de la faptul ca tot mai multe mașini erau furate. La scandal a contribuit mult și o provocare pe TikTok și YouTube, in care mulți profitau de vulnerabilitațile…