50% dintre spaniolii care au murit de covid aveau glicemia crescută, chiar dacă nu erau diabetici Cercetatorii spanioli au descoperit ca pacienții Covid care au ajuns in spital cu niveluri de zahar din sange peste nivelul normal au șanse mai mari de a muri acolo – indiferent daca au fost diabetici, relateaza Reuters, citand cele mai recente studii in domeniu referitoare la cauzele mortalitații și siguranța diferitelor metode de dezinfectare a

