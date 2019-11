Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a invins echipa nipona de club Omron, 25-23. Marți e programat amicalul cu Olanda. Rusia și Franța, principalele favorite, in mare forma. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania…

- Mai este doar o saptamana pana la inceputul Campionatului Mondial din Japonia, iar naționala de handbal a Romaniei a intrat deja in febra celei mai importante competiții din acest an. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe:…

- Campionatul Mondial de handbal din Japonia incepe sambata, 30 noiembrie, si va fi transmis in totalitate de Look Plus. ”Abia astept sa-i facem pe romani mandri!”, spune Cristina Neagu, potrivit news.ro.”Debutam cu Spania la Campionatul Mondial de handbal din Japonia! Ce le promite Cristina…

- Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, pe care Romania o va intalni la Mondiale, pe 4 decembrie, a trecut de Germania, in ultimul amical pe pamant european, scor 33-29. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in…

- Oficialii Federației Romane de Handbal au interzis tuturor jucatoarelor din lotul național sa vorbeasca la plecarea in Japonia cu reprezentanții media! CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania (30 noiembrie), Senegal…

- Cristina Neagu (31 de ani), vedeta din lotul naționalei Romaniei de handbal, a postat un mesaj pe Instagram prin care a dorit sa le incurajeze pe jucatoarele de la Corona Brașov, lasate acasa din cauza scandalului de doping. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

- Tomas Ryde (59 de ani), selecționerul naționalei de handbal feminin a Romaniei, are vești bune in privința recuperarii Cristinei Neagu (31 de ani). Mondialul din Japonia se va desfasura in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie. Romania face parte din grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Senegal…