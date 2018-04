5 lucruri pentru care parintii nu trebuie sa-si certe copiii

Stiri pe aceeasi tema

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Inspectoratele scolare judetene au publicat, joi, listele cu circumscriptiile scolare, potrivit metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei unitati scolare in parte.

- "Odata cu anuntarea inchiderii scolilor pe parcursul intregii saptamani, desi cei mai multi parinti au apreciat aceasta masura, s-au auzit si nemultumiri. E firesc, e democratie. Dar am venit in sprijinul acelor familii care nu au avut posibilitatea sa rezolve situatia copiilor care nu mergeau la…

- 13% dintre parinti nu stiu ce fac copiii atunci cand sunt online Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe Internet, dar în realitate nu stiu chiar tot, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii privind modul…

- Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti peste 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac atunci cand sunt online, releva un studiu al Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii…

- Dacian are o poveste de viata impresionanta. S-a nascut in judetul Bihor, iar la varsta de doi ani a fost abandonat intr-o gara. A ajuns la orfelinat, iar la scurt timp o familie din Finlanda l-a infiat. Acum, Dacian are 25 de ani, a absolvit Facultatea de Informatica si Comunicare si lucraza pentru…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare. Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare. In Franța, parinții pot face inchisoare daca posteaza fotografii jenante…