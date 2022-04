V. Stoica Ministerul Educației a dat publicitații, la finalul saptamanii trecute, lista unitaților de invațamant din intreaga țara incluse in prima etapa a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Din Prahova, 42 de școli se afla in programul de finanțare, dintre care 31 sunt din mediul rural și 11 din mediul urban. In total, la nivel național, au fost depuse 1.474 de cereri de finanțare, dintre care 1.431 au fost declarate eligibile. In urma evaluarii de catre experți externi a calitații planurilor de acțiune propuse de unitațile de invațamant, 1.391 de proiecte au obținut cel…