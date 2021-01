42 de permise de conducere au zburat săptămâna trecută CARAS-SEVERIN – Si au fost aplicate aproape o mie de sanctiuni contraventionale pe drumurile din judet. Pe langa cele 42 de permise retinute in vederea suspendarii, au fost retrase si 20 de certificate de inmatriculare! In total, politistii rutieri si cei cu atributii pe aceasta linie au aplicat 978 de sancțiuni contravenționale, 797 dintre ele fiind pentru incalcarea legislatiei rutiere, restul fiind pentru nepurtarea mastii de protectie, impuse de pandemie. La capitolul contraventii rutiere, din totalul lor de 797, cele mai multe (304) au fost pentru nerespectarea limitelor legale de viteza… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

