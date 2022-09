4 motive să mergi cu încredere la medicul stomatolog Mulți dintre noi am crescut intr-o perioada in care teama de vizitele la medicul stomatolog a fost alimentata de aparatura rudimentara disponibila la acea vreme sau, mai grav, de apariția cazurilor de infecții dobandite in cabinetele de medicina dentara. In prezent, lucrurile stau cu totul altfel, serviciile stomatologice fiind net superioare, iar pacienții beneficiaza de o abordare profesionista, superioara din punct de vedere tehnologic. Iata patru motive sa nu te mai temi de vizitele periodice la medicul dentist și sa te ocupi cu incredere de ingrijirea zambetului tau. 1. Tratamente… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

