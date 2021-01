Reprezentanții autoritaților nu au precizat cați dintre cei 38 de ofițeri au fost de serviciu in timpul asaltului asupra Capitoliului , din 6 ianuarie, sau cand au contractat virusul, noteaza CNN . Mulți dintre polițiști au intervenit in incidentele de la inceputul anului din SUA printre protestarii care nu purtau maști de protecție și care au agresat forțele de ordine. ”Aceasta confruntare violenta a dus, in mod cert, la raspandirea virusului”, au explicat surse din domeniul sanatații. ”19 ofițeri de poliție au dat rezultate pozitive la doua saptamani de la atac”, a declarat vineri, pentru CNN,…