369 de permise de conducere ridicate de Revelion – 60 pentru consum de alcool şi 9 pentru consum de droguri Ministerul de Interne anunta ca 369 de permise de conducere au fost ridicate in ultima zi a anului, dintre care 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri, noteaza news.ro. MAI precizeaza ca ”in ultimele 24 de ore, angajatii au intervenit la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor, 3.014 fiind pe linie […] The post 369 de permise de conducere ridicate de Revelion – 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

