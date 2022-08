35 de bolnavi sunt internați la Psihiatria Spitalului Județean Crima multipla din satul Stejeret al comunei Bascov, care a avut in prim plan un bolnav pshic, continua sa suscite interes in randul opiniei publice. Unii cititori ne intreaba de ce nu sunt internați acești oameni cu suferințe grave. Raspunsul trebuie cautat la specialiști, la medicii psihiatri, dar și in legislația noastra, poate nu tocmai […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

