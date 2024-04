Stiri pe aceeasi tema

- Alerta naționala in Romania: dispare un medicament vital pentru unii bolnaviCriza de Furosemid pune in pericol vietile a mii de bolnavi de inima din Romania, informeaza Rador Radio Romania.Furosemidul, in forma injectabila, este esential pentru cazurile de urgenta.

- Una dintre cele mai importante companii de pe piața energiei din Romania vrea sa vanda afacerile din domeniul furnizarii și din sectorul distribuției. Aceasta are peste trei milioane de clienți atat pe energie electrica, dar și pe gaze. Despre ce gigant este vorba, de fapt? Vești proaste pentru milioane…

- O stare de neliniște se instaleaza in randul pensionarilor și beneficiarilor de ajutoare sociale din Romania, pe fondul unei posibile intarzieri in distribuirea pensiilor. Motivul? Compania se confrunta cu amenințarea declanșarii unei greve generale.

- Cine va fi viitorul președinte al Romaniei? Creatoarea de moda Dana Budeanu a declarat, in cadrul emisiunii „Punctul culminant” prezentata de jurnalistul Victor Ciutacu la Romania TV, ca are dovezi ca președintele Iohannis il susține Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale care vor avea loc anul acesta.…

- Paștele ortodox este programat sa fie sarbatorit in acest an pe data de 5 mai, iar meteorologii de la AccuWeather au publicat prognoza meteo pentru luna aprilie și primele zile din mai.Conform datelor disponibile, pare sa existe posibilitatea de ninsoare in luna mai, avand in vedere ca sunt așteptate…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Benzina și motorina s-au scumpit, din nou! Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare pentru a alimenta. Iata care este prețul carburanților astazi, 27 ianuarie 2024!

- Șoferii din Romania au parte de vești mai puțin bune pe finalul lunii ianuarie 2024! Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Iata care este prețul carburantului, astazi, la stațiile de alimentare cu combustibil din țara!

- Șoferii din Romania au parte de vești proaste! Toți cei care nu iși curața corespunzator vehiculele in perioadele cu temperaturi scazute daca pleaca la drum și ninsori risca amenzi semnificative. Iata cat risca sa scoata din buzunar pentru acest lucru!