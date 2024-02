34 de ani de la Decretul 68/1990 al lui Ion Iliescu: „în vederea unor INECHITĂȚI în salarizarea personalului”! Degringolada din sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice este efectul a 34 de ani de masuri haotice, multe dintre acestea fiind adoptate de partidele aflate la guvernare pentru a caștiga voturile unor categorii socio-profesionale. Efectul acestor masuri il vedem acum. In lipsa unei legi a salarizarii unitare a bugetarilor, avem aproape zilnic proteste de strada ale angajaților din sanatate, din penitenciare sau din prefecturi, proteste ale medicilor de familie, ale grefierilor ori ale salariaților de la „statistica” sau de la „APIA”, care iși cer pe rand drepturile salariale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea inmormantarii se schimba radical pentru Ion Iliescu. Guvernul a realizat cadrul legal pentru crearea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat.Citește AICI ce presupune modificarea adusa legii inmormantarii special pentru Ion Iliescu - De ce funeralii vor avea parte președinții țarii…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale cere conducerii Chișinaului sa identifice fonduri in bugetul municipal pentru a achita salariile asistenților personali din capitala. Potrivit ministrului, Guvernul asigura remunerarea asistenților personali din raioane și municipiul Balți, insa municipiul Chișinau…

- Guvernul va incerca sa gaseasca solutii in cursul acestui trimestru privind salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Ministrul a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, despre faptul ca Federatia Sindicala SANITAS…

- Fara alte modificari de taxe și impozite, așa s-ar traduce sintagma ”pace fiscala” a ministrului candva liberal Marcel Boloș, o promisiune nerespectata nici macar in litera ei. Preotul ortodox misionar Marcel Boloș ar avea probabil de dat niște explicații duhovnicului sau daca va fi intrebat despre…

- Guvernul a adoptat proiectul ordonantei de urgenta privind unele masuri privind salarizarea personalului din invatamant si din alte sectoare bugetare. Astfel, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cresterile sunt intre 19,4% si 20,5%; cresterea salariala bruta medie totala in 2024…

- Guvernul va majora salariile bugetarilor de la 1 ianuarie 2024, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența pus astazi in transparența decizionala de Ministerul Finanțelor. Masura vizeaza toți bugetarii: primarii, funcționarii locali, profesorii și ceilalți bugetari, cu excepția demnitarilor de la…

- Dan Motreanu a afirmat, duminica seara, la Digi 24, ca este nevoie de cresterea pensiilor, ”dar acest lucru nu inseamna neaparat sa punem taxe si impozite mai mari pe mediul antreprenorial”. ”Aici ne despartim de PSD si ne opunem categoric, am afirmat-o public (…) economia nu se va supune niciodata…

- "2024 - an electoral. PSD a avut mereu un sprijin puternic in zona pensionarilor. Evident, intrand in an electoral, PSD a vrut sa se asigure ca isi lipeste acest electorat. Acum e momentul cel mai potrivit. PSD are Ministerul Muncii. Dna Bucura Oprescu nu e la inceput in politica. E un om cu experienta.…