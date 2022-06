31.700 de soldați ruși uciși de la începutul războiului, susține Ucraina Forțele armate ucrainene au declarat joi, in cadrul unui briefing de razboi, ca cel puțin 31.700 de soldați ruși au fost „lichidați” in Ucraina de la inceputul razboiului din data de 24 februarie. In plus, trupele de aparare au distrus și peste 3.400 de tancuri blindate, peste 550 de operatori UAV, și altele. The post 31.700 de soldați ruși uciși de la inceputul razboiului, susține Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…

- Ministerul Apararii rus a transmis, miercuri, ca rachete Kalibr ale fortelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineana Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA si de tari europene, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Ministerul a precizat ca fortele ruse au distrus in…

- Peste 700.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului. 82.887 au ramas in țara noastra, iar 4.343 au solicitat azil. Ucrainenii au fost implicați in 145 accidente rutiere, au savarșit 660 de infracțiuni și le-au fost aplicate 382 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Politia de Frontiera a anuntat, luni, ca 6.729 de cetateni ucraineni au intrat duminica in tara, in scadere cu 13,9 % fata de ziua precedent, iar de la debutul crizei din Ucraina au intrat in Romania 617.669 de ucraineni. ”In data de 03.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Razboiul din Ucraina a ucis pana acum 136 de copii, in timp ce alti 199 de copii au fost raniti, potrivit unei actualizari postate pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, citat de „The Guardian”. Vineri, ONU a confirmat 1.081 de morti civili si 1.707 de raniti in Ucraina de la inceputul invaziei…

- Peste 527.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din tara vecina si pana in prezent. Potrivit Poliției de Frontiera, la luna de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, din 24 februarie si pana miercuri la ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 527.553…

- „Un razboi nu este in interesul nimanui”, i-a spus vineri presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Joe Biden, intr-un apel video securizat, potrivit televiziunii chineze de stat CCTV, transmite AFP. „Criza ucraineana nu este un lucru pe care dorim sa-l vedem” avand loc, i-a spus Xi lui…