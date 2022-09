30 septembrie, scadența de plată fără penalizări a impozitelor și taxelor locale pentru ieșeni Pentru a evita penalizarile, contribuabilii ieșeni pot plati cea de-a doua tranșa din anul 2022 pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport etc.) pana pe data de 30 septembrie 2022. Neplata pana la scadența a impozitelor și taxelor locale atrage dupa sine majorari de intarziere de 1% pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadența și pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, silind organul fiscal sa declanșeze executarea silita urmata de aplicarea efectiva a masurilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

