In acest an, de Ziua Internaționala a Copilului, Padre’s Barber Shop din Alba Iulia dorește la randul sau sa insenineze ziua micuților care doresc sa ii treaca pragul, oferindu-le cate o tunsoare gratuita. Cocheta frizerie din orașul nostru va tunde 30 de copilași doritori, pana in varsta de 14 ani, in ziua de 1 iunie, pentru ca și aceștia sa fie, intr-adevar, sarbatoriți cum se cuvine. Cei care doresc sa iși rasfețe micuții de ziua lor nu trebuie decat sa iși rezerve un loc, la numarul de telefon 0358.409.928. Micuții se vor putea bucura apoi de noua lor tunsoare intre orele 12:00-15:00, pe Bulevardul…