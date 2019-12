Stiri pe aceeasi tema

- Gemeni Nativii din zodia Gemeni fac parte din categoria persoanelor nemiloase. Sunt destul de duri atunci cand vine vorba de un conflict si nu iarta niciodata nimic, aruncand cuvinte fara sa se gandeasca prea mult la consecinte. Trebuie sa aiba intotdeauna dreptate si sa iasa invingatori din…

- Nu mai avem mult și se termina și anul asta. Parca nicicand nu am auzit atat de multa lume sa se planga de 2019. Mai toate persoanele pe care le intrebi spun ca a fost un an extrem de dificil, parca niciodata un an n-a fost așa dinamic, plin de provocari și de o neliniște ce a domnit mai in toate…

- Raluca Moianu este mama singura, dupa ce fostul ei soț, Marius Ancuța, a fost rapus de o boala crunta, in urma cu un an și jumatate. Fosta prezentatoare a emisiunii “Iarta-ma” nu și-a refacut viața, principala ei preocupare fiind fiica sa adolescenta, Mara. Fosta vedeta TV recunoaște ca nu ii este ușor…

- Berbec Banii nu vor o problema prea mare pentru tine luna asta pentru ca te-ai ocupat de toate lucrurile importante. In caz ca apare o situație neprevazauta, ai putea cere ajutorul unei persoane apropiate. Citeste si Horoscop 9 noiembrie 2019. Zodii care vor fi cerute in casatorie…

- BERBECPregatiti-va pentru o zi plina de surprize frumoase. La locul de munca ati putea afla o veste excelenta, legata de o calatorie in interes de serviciu, care va va starni imaginația.TAURAzi ati putea intampina dificultati in plan sentimental.

- Referindu-ne la afectiunile obisnuite care nu necesita tratament chirurgical si medical de lunga durata, putem spune ca ele pot fi prevenite in mare parte. Masurile stau la indemana noastra, avem nevoie doar de vointa, de adaptare a programului in functie de varsta, afectiune, pregatire fizica. Si…

- Modul in care ne comportam in viața de zi cu zi, dar și in relațiile de cuplu este scris in stele. Astfel, in funcție de zodie, exista persoane care iși dedica viața partenerului de cuplu, dar și zodii care nu lupta deloc pentru dragoste.

- Femeile devin adevarate scorpii atunci cand au o miza mare si au de gand sa faca orice pentru a obtine ceea ce isi doresc. Fie ca vorbim de un barbat, de succese profesionale sau pur si simplu de aspecte de tin de viata de zi cu zi, in horoscop exista un top 3 al celor mai rele zodii de femei.