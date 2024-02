Stiri pe aceeasi tema

- „Amortisor" este targul de primavara la care puteti lua parte in perioada 24-25 februarie, la cel mai batran hotel din centrul Brasovului. Editia din acest an celebreaza doua dintre cele mai frumoase traditii romanesti: Dragobetele si Martisorul. La targ veti gasi produse si cadouri originale si autentice…

- O fata de 11 ani a furat bani și bijuterii din casa ca sa le dea unui baiat cunoscut pe retelele de socializare. Acesta ar fi mintit ca are diferite probleme personale si are nevoie de ajutor. „Din cercetari, a reiesit faptul ca, in cursul lunii ianuarie a.c., minora a cunoscut un tanar pe o retea de…

- In data de 31 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru furt calificat și uzurpare de calitați oficiale. In fapt, in noaptea de 21 spre 22 ianuarie, in jurul orei 01.00, polițiștii din Buzau…

- Polițiști ai Secției Nr. 1 Poliție Rurala Gornești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in aplicare recent, in data de 24 ianuarie, trei mandate de percheziție in comuna Glodeni, la locuințele unor persoane banuite de infracțiuni la regimul silvic. Fața de doi barbați…

- In urma cercetarilor efectuate și a probelor administrate de polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești, sub indrumarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, fața de un barbat de 46 de ani, din Cojocaru, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Din…

- La sfarșitul de saptamanii trecute, in cadrul unor acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național in comuna Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit șapte persoane care transportau material lemnos fara documente…

- La data de 7 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș au dispus reținerea unei femei de 57 de ani și a unui tanar de 16 ani, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 7 ianuarie a.c., in urma unui apel la 112 , polițiștii de ordine publica…

- Astazi, 14 decembrie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au reținut pentru 24 de ore 4 barbați cu varste cuprinse intre 22 și 42 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. In fapt, seara trecuta, la ora 19.51, prin apel 112 s-a semnalat faptul ca…