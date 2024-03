S-au trezit cu mascații la poartă! Doi tineri de 18 ani din Parincea, reținuți pentru tâlhărie calificată Locuințele a doi tineri din comuna Parincea, ambii de 18 ani, au fost percheziționate pe 26 martie de polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacau, de cei din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Buhoci și de luptatori pentru acțiuni speciale. Tinerii sunt banuiți de talharie calificata. Pe 16 februarie, polițiștii au fost sesizați de catre un tanar […] Articolul S-au trezit cu mascații la poarta! Doi tineri de 18 ani din Parincea, reținuți pentru talharie calificata a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

