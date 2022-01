3 metode prin care poți cunoaște mai bine nevoile clienților tăi Succesul in activitatea economica este condiționat de cunoașterea nevoilor pe care le au clienții tai, fie ca este vorba despre persoane fizice sau firme care solicita produse și servicii comercializate pe piețe tot mai competitive și globalizate. Pentru a face fața acestei realitați concurențiale, compania ta trebuie sa aplice metode eficiente prin care sa-și adapteze filosofia de business, ca sa fie in concordanța cu cerințele și prioritațile de consum pe care le au clienții actuali și potențiali. Iata cateva moduri in care poți cunoaște mai bine nevoile clienților tai: Implementeaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

