3 lucruri de care trebuie să țineți cont atunci când purtați Apple Watch în zăpadă Daca planuiți o vacanța de iarna și vreți sa va luați Apple Watch-ul, s-ar putea sa va intrebați daca este sigur sa il purtați in zapada. Raspunsul scurt este da, puteți purta Apple Watch in zapada. Cu toate acestea, exista cateva lucruri de care trebuie sa țineți cont pentru a va asigura ca ceasul dvs. ramane in cea mai buna forma. In primul rand, evita sa lasați Apple Watch sa intre in contact cu apa sarata sau cu clorul. Acestea pot deteriora senzorii ceasului și ii pot strica finisajul. Daca va udați ceasul, uscați-l cat mai repede posibil cu o carpa moale, fara scame. In al doilea rand, țineți… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

