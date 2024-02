Stiri pe aceeasi tema

- In geanta unei femei se gasesc o mulțime de lucruri din cele mai diverse. Intrucat ea este mereu atenta la detalii și situații neprevazute are mereu asupra ei tot ceea ce i-ar putea fi de folos intr-un moment al zilei. Daca exista un eveniment cand femeia a avut nevoie, de exemplu de ac și ...…

- Invitat special la TVR INFO, George Friedman, fondator si presedinte al organizației Geopolitical Futures, a facut o evaluare a situației geopolitice in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, pornind de la o perspectiva globala a relației Rusia-China, dar și a relației Beijingului cu Washingtonul.…

- Aflați din randurile urmatoare care sunt cele 9 trucuri pe care le puteți utiliza in momentul in care va doriți sa mirosiți intotdeauna bine.9. Parfum pentru pantofiUn truc pe care il puteți utiliza pentru a va asigura ca veți mirosi intotdeauna bine din cap pana in picioare, este sa utilizați parfum…

- Daca și tu crezi in arta Feng Shui, iata ce ar trebui sa faci inainte de Anul Nou. Daca vrei sa intri cu dreptul in 2024 și sa ai parte numai de reușite, scapa imediat de trei obiecte din bucataria ta. Atrag saracia, nenorocirile și desparțirile, nu le mai ține nici macar o clipa in […] The post 3 lucruri…

- Ziua 1 - Relaxare și reconfortare:La prima inghițitura de vin fiert, vei simți o senzație de caldura și confort. Aceasta poate ajuta la relaxarea corpului și a minții dupa o zi aglomerata. Cu toate acestea, este important sa bei in mod responsabil și sa nu exagerezi cu cantitatea de alcool consumata.Ziua…

- Sarea in bucate: Cata sare este bine sa consumi pe zi și in ce condiții ar trebui sa o eviți Sarea in bucate: Sarea este un compus chimic care conține sodiu și clor și este esențiala pentru funcționarea normala a organismului uman. Totuși, excesul de sare in alimentație poate avea efecte negative asupra…

- Liderul PNL Botoșani, Costel Șoptica, susține ca Doina Federovici ar trebui sa demisioneze din poziția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Botoșani. Aceasta dupa ce procurorii DNA Suceava au facut, miercuri, perchezitii inclusiv la domiciliul acesteia și la biroul sau din Palatul Administrativ.

