29 de persoane izolate la domiciliu și o alta in centrul Arbanasi, in județul Buzau La Buzau se continua masurile de prevenire și limitare a eventualelor imbolnaviri cu noul coronavirus. Pana la aceasta data, au fost efectuate patru apeluri la numarul unic de urgența 112, dintre care trei de catre persoane ce locuiesc in municipiul Buzau, unul de catre persoane care locuiesc in comuna Beceni și unul de catre persoane ce locuiesc in municipiul Rm. Sarat, privind cetațeni reveniți in țara din Italia. Toți se afla in monitorizarea medicilor. In total 29 de persoane sunt monitorizate la domiciliu in judetul Buzau și o persoana se afla in carantina in centrul de la Arbanași. Reamintim… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

