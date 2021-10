26 de apeluri la 112 în cazul tragediei de la Constanța Primul apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a avut loc la ora 9.47.44, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale. In urmatoarele zeci de minute, au mai fost inca 25 de apeluri. Potrivit STS, primul apel la Serviciul de Urgența 112 care sa anunțe incendiul de la Spitalul Clinic […] The post 26 de apeluri la 112 in cazul tragediei de la Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Primul apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a avut loc la ora 9.47.44, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). In total au fost 26 de apeluri. Potrivit STS, primul apel la Serviciul de Urgența 112 care sa anunțe incendiul…

