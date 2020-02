21 februarie - Trei sfinti pomeniti in calendarul ortodox. Care e traditia OrtodoxeSf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul AntiohieiGreco-catoliceSf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al AntiochieiRomano-catoliceSf. Petru Damian, ep. inv.Sfantul Cuvios Timotei este pomenit in calendarul crestin ortodox la 21 februarie.A intrat de tanar intr-o manastire aflata in pustiul Simboli, de langa muntele Olimp (Asia Mica).Dupa o vreme a plecat din manastire si a vietuit singur prin munti si prin pustietati, pustnicind in mai multe locuri.Pentru viata sa de monah care din tinerete s-a nevoit in post, in infranare si in rugaciunile de toata noaptea, fiind nepatimas si desavarsit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

