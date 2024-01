2024, an electoral. Votăm, dar pe cine?! 2024 este prezentat ca cel mai important an electoral din istoria recenta. Se voteaza de la București la Washington, iar la Bruxelles sunt programate „europarlamentarele”. Votam, bun, am ințeles asta, dar pe cine?! Cui dam mandat sa ne apere interesele? Celor care au amanetat pana și viitorul copiilor noștri? La ritmul in care suntem dezamagiți, […] The post 2024, an electoral. Votam, dar pe cine?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

