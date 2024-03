Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj in care spune despre cum „tara noastra a contribuit la toate eforturile Aliantei de asigurare a securitatii si a prosperitatii statelor membre“. In mesaj, el amintește ca „Romania…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 21 martie 2024, la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European.In cadrul acestora a fost intrebat si despre candidatura pentru functia de Secretar General al NATO. Mai exact, seful statului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat ca „Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, dupa Ucraina”…

- Președintele roman Klaus Iohannis și-a anunțat oficial martie, 12 martie, candidatura la funcția de viitor secretar general al Alianței Nord-Atlantice (NATO) și dezvaluie, intr-un articol de opinie publicat in prestigioasa publicație europeana Politico, planul sau, in zece puncte, pentru alianța militara.Redam,…

- In acest context, arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis marti, seful statului a atras atentia asupra implicatiilor pe care razboiul declansat de Rusia le are asupra securitatii europene si euroatlantice si in special asupra securitatii la Marea Neagra, regiune in care efectele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia marcarii a doi ani de raspuns al țarii la situația refugiaților din Ucraina. „Trebuie sa fim conștienți ca ezitarile sau intarzierile in privința Ucrainei ofera avantaje agresorului. Sa nu lasam oboseala sa domine, pentru ca in astfel…

- Președintele Klaus Iohannis, a avut marți, 9 ianuarie, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențiala, care nu a precizat nici cine a inițiat convorbirea și nici durata discuțiilor.Cei doi șefi de state „au avut un schimb aprofundat de opinii…