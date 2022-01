PSD ramane, sub mandatul lui Marcel Ciolacu, acelasi instrument redutabil de exploatare a bugetului de stat si de protejare a retelei sale clientelare. Selectia de cadre ilustreaza aceasta continuitate: in agentii , ca si la comisiile parlamentare, restauratia social- democratilor este vizibila si agresiva. Statul de drept, deja slabit in anii din urma, este pe cale de a fi domesticit, definitiv. O epoca a tacerii si complicitatii pare a se fi așternut peste Romania. Parlamentarele de iarna trecuta au adus pe scena politica coaliția formata din PNL, USR și UDMR cu un scor de aproximativ 47%, o…