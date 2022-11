20.000 de muncitori pleacă din cea mai mare fabrică de iPhone. Apple, frânat de sărbători – VIDEO Peste 20.000 de angajați au parasit cea mai mare fabrica de asamblare a iPhone din lume, din Zhengzhou, in China, a declarat vineri o sursa din cadrul companiei. In cursul saptamanii, la uzina din Zhengzhou au avut loc ample manifestații de protest, soldate cu violențe. Angajații au protestat impotriva masurilor draconice de puse in aplicare […] The post 20.000 de muncitori pleaca din cea mai mare fabrica de iPhone. Apple, franat de sarbatori - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

