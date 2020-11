20 de studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara vor face voluntariat la Spitalul “Victor Babeș”/FOTO Un numar de 20 de studenți ai Universitații de Medicina și Farmacie Timișoara vor face voluntariat in cadrul Spitalului “Victor Babeș” Timișoara. Ei studiaza in anii terminali la UMF și au raspuns solicitarii specialiștilor de la unitatea medicala timișoreana, pentru a-i ajuta la inregistrarea, testarea și triajul pacienților infectați cu noul coronavirus. Studentii vor lucra ... The post 20 de studenți de la Universitatea de Medicina și Farmacie Timișoara vor face voluntariat la Spitalul “Victor Babeș”/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

