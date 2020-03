2 avioane cu 380 de români repatriați din Italia au ajuns la Kogălniceanu 2 avioane cu 380 de romani repatriați din Italia au ajuns la Kogalniceanu Foto: MApN. Aseara au aterizat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța, doua avioane cu aproximativ 380 de români repatriați din Italia. Aceștia nu vor mai fi carantinați pe raza Județului Constanța, urmând a fi transportați catre județele de domiciliu, a anunțat Prefectul George-Sergiu Niculescu. Prefectul a precizat ca pentru românii sosiți cu primul transport, perioada de carantinare expira saptamâna viitoare, și vor fi sprijiniți sa… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

