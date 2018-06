Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece politisti afgani au fost ucisi sambata in zori intr-un atac al talibanilor asupra unui post de politie din provincia Kunduz din nordul tarii, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Xinhua. Alte cinci persoane au fost ranite in acelasi atac, care a fost revendicat de talibani si…

- Talibanii au anuntat sambata incetarea focului timp de trei zile cu fortele afgane, la sfarsitul Ramadanului, o premiera din 2001 si care survine la doua zile dupa ce presedintele afgan Ashraf a anuntat o incetare unilaterala a focului, relateaza AFP. Totusi, talibanii au adaugat intr-un comunicat…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat joi o incetare temporara a focului cu talibanii cu ocazia sarbatorii Eid-et-Fitr, care marcheaza sfarsitul Ramadanului, precizand insa ca lupta impotriva altor grupari militante, precum Stat Islamic, va continua, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Incetarea…

- Cel putin 12 membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in cel mai recent val de atacuri ale talibanilor in mai multe parti din provincia estica Ghazni, transmite dpa, citand responsabili locali.

- Cel putin 10 membri ai fortelor afgane de securitate au fost ucisi in violentele survenite la un post de control in provincia Herat, au indicat oficiali, citati de agentia dpa. Un mare numar de talibani au luat cu asalt postul de control RubatRod din districtul Shindand, in provincia Herat, joi seara,…