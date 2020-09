Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 19 ani de la atentatele din Statele Unite, comise de Al-Qaida la New York si Washington. Aproape trei mii de oameni, printre care patru romani, au murit cand teroristii au deturnat mai multe avioane si le-au izbit de doua simboluri americane: Turnurile Gemene si Pentagonul. La trei saptamani…

- Twisted Stories sunt o categorie de seriale foarte draga mie. Greu de urmarit, cu povesti uluitoare si finaluri alambicate, serialele Twisted (titulatura imi apartine) sunt din ce in ce mai prezente pe platformele de streaming. Desi la prima vedere par accesibile si usor de urmarit, TS-urile sunt greu…

- Curtea Federala a Canadei a invalidat, miercuri, un acord controversat cu Statele Unite, care prevedea ca o persoana care solicita azil trebuie sa depuna cererea în prima țara în care intra, fie Canada, fie Statele Unite, potrivit AFP.Curtea a decis ca acest „Acord de țara…

- Decizia a fost luata in scopul protejarii cetatenilor romani fata de riscul epidemiologic, fiind justificata de necesitatea de a evita eventualele circumstante de propagare a COVID-19 in randul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le presteaza, se mentioneaza in comunicatul…

- Statele Unite ale Americii au atins, marți, pragul de 3 milioane de imbolnaviri cu COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info, noteaza Mediafax.Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai…

- Dupa aproape un an petrecut in Statele Unite, Gheorghe Gheorghiu se intoarce in Romania. Dorul de prieteni l-a facut pe artist sa scoata din buzunar circa 1800 dolari americani pentru un bilet, dat fiind condițiile speciale de zbor. Daca totul va decurge fara probleme, veteranul solist al catecului…

- Medicul american Anthony Fauci, principalul expert sanitar din SUA responsabil cu bolile infectioase, a recunoscut intr-un interviu publicat vineri de Washington Post ca Statele Unite trebuie sa-si schimbe abordarea in vederea stavilirii pandemiei COVID-19, care se accelereaza in mare parte din aceasta…