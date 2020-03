Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat astazi la ora 10:00 confirmarea a inca doua cazuri, dupa ce, noaptea trecuta, fusesera confirmate inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe…

- Caz 51 Barbat 21 ani, jud. Mureș, șofer de TIR, a calatori in Italia in perioada 4-6 martie. In cursul zilei de 10 martie 2020 a apelat 112 acuzand simptome care se incadrau in definiția de caz. Este internat la secția de boli infecțioase a Spitalului județean din Tg. Mureș. Va fi transferat la Cluj-Napoca.…

- O noua suspiciune de coronavirus la Timișoara, a confirmat, in urma cu puțin timp, secretarul de stat Nelu Tataru, de la Ministerul Sanatații, la Digi 24. Conform primelor informații este vorba de un pacient de la Spitalul Militar din Timișoara, al carui test a ieșit pozitiv, care urmeaza sa fie transferat…

- \"\"In aceasta dimineata am primit informatia de la Ministerul Sanatatii ca mama si fiica sa au avut rezultate pozitive la testul pentru coronavirus\"\", a declarat Joko reporterilor.Cele doua persoane au intrat in contact cu un turist japonez infectat cu acest virus, a precizat presedintele, informeaza…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in Italia.Femeia din Timișoara este in stare buna, in timp ce…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari. Intr-o stire separata, agentia de stiri ANSA a anuntat…