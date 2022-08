Guvernul a aprobat modificarea programului național de reabilitare a infrastructurii de irigații din Romania, in valoare de 1,5 miliarde de euro. Aceasta suma reprezinta total fondurilor alocate de la bugetul național pana in anul 2027, a anunțat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Astazi in ședința de Guvern a fost aprobata lista pentru amenajarile […] Articolul 1,5 miliarde de euro de la buget pentru reabilitarea sistemului național de irigații, pana in 2027 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .